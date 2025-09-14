Kolumbiyada 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 14 sentyabr, 2025
- 14:00
Kolumbiyada 5,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri Frontino şəhərindən 9 km məsafədə olub. Zəlzələ ocağı 13 km dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
Son xəbərlər
15:03
Foto
Rusiya Ordusu Ukraynanın Donetsk vilayətini atəşə tutub, ölənlər varDigər ölkələr
14:49
Azərbaycan və Türkiyə zəlzələ sığortasında təcrübə mübadiləsi aparacaqMaliyyə
14:45
Foto
Azərbaycan Prezidenti Xocavənd rayonunun Sos kəndində olubDaxili siyasət
14:41
Azərbaycanın çimərlik futbolu üzrə millisi Avropa çempionatında 3-cü yeri tutubKomanda
14:26
İranın Təhlükəsizlik Şurası AEBA ilə yeni əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyibRegion
14:15
AMB: Azərbaycanda zəlzələ riskləri üçün sığorta modeli hazırlanıbMaliyyə
14:08
NTD amerikalı basketbolçunu transfer edibFərdi
14:04
Türkdilli ölkələrdə təkrarsığortada alternativ məhsulların yaradılması təklif olunurMaliyyə
14:00