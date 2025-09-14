İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Kolumbiyada 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 14 sentyabr, 2025
    • 14:00
    Kolumbiyada 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Kolumbiyada 5,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri Frontino şəhərindən 9 km məsafədə olub. Zəlzələ ocağı 13 km dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

    В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5

