В Колумбии предложили $796 тыс. за информацию о напавших на вертолет президента

Власти Колумбии готовы заплатить до 3 млрд песо (796 тыс. долларов США) за информацию, которая приведет к поимке лиц, обстрелявших вертолет с президентом Иваном Дуке на борту.

Власти Колумбии готовы заплатить до 3 млрд песо (796 тыс. долларов США) за информацию, которая приведет к поимке лиц, обстрелявших вертолет с президентом Иваном Дуке на борту.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр национальной обороны республики Диего Молано.

"Награда в размере до 3 млрд песо предлагается тому человеку, который предоставит информацию, позволяющую найти виновных в этом террористическом нападении", - заявил Молано, видео выступления размещено на его странице в Twitter.

В пятницу неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились президент, министр национальной обороны и глава МВД Колумбии Даниэль Паласиос. Никто не пострадал. Дуке пообещал продолжать борьбу со всеми преступными группировками, действующими на территории страны.