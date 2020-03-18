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В Колумбии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

​В Колумбии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Власти Колумбии приняли решение объявить чрезвычайное положение для предотвращения распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 17 марта сообщил президент страны Иван Дуке во время обращения к нации.

"Мы решили объявить чрезвычайное положение в соответствии со статьей (конституции) 215", - заявил Дуке, чье выступление транслировалось в Twitter.

Лидер Колумбии отметил, что наиболее уязвимы к вирусу пожилые люди. "Мы постановили установить обязательную изоляцию для всех граждан старше 70 лет, начиная с пятницы, 20 марта и до 31 мая", - заявил Дуке.

12 марта правительство Колумбии приняло решение объявить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за угрозы распространения коронавируса, которое будет действовать до 30 мая. Первый случай заражения был зафиксирован в стране 6 марта, общее число заразившихся к настоящему моменту составляет 75 человек.

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