В Колумбии начался процесс демобилизации бойцов группировки ФАРК

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Колумбии начался процесс демобилизации бойцов революционной группировки ФАРК, включенной США, Евросоюзом и рядом других стран в список террористических организаций.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews,первые тридцать бойцов ФАРК покинули свою базу в джунглях, чтобы в соответствии с соглашением, заключенным с правительством, сложить оружие под наблюдением представителей колумбийских властей и ООН.

Далее бывших повстанцев направят в один из 27 временных лагерей, где они будут жить до завершения процесса демобилизации.