    В Колумбии из-за взрыва около участка полиции погибли два человека

    Другие страны
    03 ноября, 2025
    22:46
    В Колумбии из-за взрыва около участка полиции погибли два человека

    По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва около полицейского участка в колумбийском городе Суарес.

    Как передает Report, об этом сообщила газета El Tiempo.

    Отмечается, что начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный у полицейского участка, взорвался в ночь на понедельник. "У нас есть информация о двух погибших и нескольких раненых", - заявил мэр города Сесар Серон.

    По данным издания, погибли постояльцы отеля, расположенного рядом с полицейским участком. Были повреждены около 30 зданий.

    Kolumbiyada polis idarəsi yaxınlığında baş verən partlayışda iki nəfər ölüb

