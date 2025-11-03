В Колумбии из-за взрыва около участка полиции погибли два человека
Другие страны
- 03 ноября, 2025
- 22:46
По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва около полицейского участка в колумбийском городе Суарес.
Как передает Report, об этом сообщила газета El Tiempo.
Отмечается, что начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный у полицейского участка, взорвался в ночь на понедельник. "У нас есть информация о двух погибших и нескольких раненых", - заявил мэр города Сесар Серон.
По данным издания, погибли постояльцы отеля, расположенного рядом с полицейским участком. Были повреждены около 30 зданий.
Последние новости
23:22
Генсек ООН поблагодарил Катар за роль в прекращении огня в ГазеДругие страны
23:09
Посол России вызван в МИД ИталииДругие страны
23:08
Сьерра-Леоне в ноябре будет председательствовать в Совете Безопасности ООНДругие страны
22:46
В Колумбии из-за взрыва около участка полиции погибли два человекаДругие страны
22:30
СМИ: В США демократы готовятся к уходу Пелоси из политикиДругие страны
22:24
Зеленский: Определены сроки окончательной зачистки Купянска от российских военныхДругие страны
22:23
Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан СШАДругие страны
22:12
Премьер Ирака ожидает вывод иностранных войск из страны к сентябрю 2026 годаДругие страны
22:01