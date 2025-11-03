В Колумбии из-за взрыва около участка полиции погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва около полицейского участка в колумбийском городе Суарес.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Tiempo.

Отмечается, что начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный у полицейского участка, взорвался в ночь на понедельник. "У нас есть информация о двух погибших и нескольких раненых", - заявил мэр города Сесар Серон.

По данным издания, погибли постояльцы отеля, расположенного рядом с полицейским участком. Были повреждены около 30 зданий.