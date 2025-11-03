Kolumbiyada polis idarəsi yaxınlığında baş verən partlayışda iki nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 03 noyabr, 2025
- 23:06
Kolumbiyanın Suares şəhərində polis idarəsi yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində azı iki nəfər ölüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "El Tiempo" qəzeti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, polis idarəsinin yaxınlığında park edilmiş partlayıcı ilə dolu avtomobil bazar ertəsi gecə partlayıb.
"İki ölü və bir neçə yaralı barədə məlumatımız var", - deyə şəhərin meri Sezar Seron bildirib.
Qəzetin məlumatına görə, ölənlər polis idarəsinin yaxınlığında yerləşən hotelin qonaqları olub. Qeyd olunub ki, 30-a yaxın binaya ziyan dəyib.
Son xəbərlər
23:57
Zelenski ordunun komandir heyətinə çağırış edibDigər ölkələr
23:40
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Tarixi abidələr sübut edir ki, Dərələyəzin köklü sakinləri azərbaycanlılardırDaxili siyasət
23:24
Foto
Nyu-Yorkda yaşayan azərbaycanlılar üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunubXarici siyasət
23:06
Kolumbiyada polis idarəsi yaxınlığında baş verən partlayışda iki nəfər ölübDigər ölkələr
22:57
"Sabah"ın baş məşqçisi: "Yaxşıya doğru dəyişəcəyimizə inanıram"Futbol
22:52
Özbəkistan ABŞ vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcəkDigər ölkələr
22:48
BMT TŞ-yə sədirlik Syerra-Leoneyə keçibDigər ölkələr
22:31
NBC: ABŞ-də demokratlar Pelosinin siyasətdən getməsinə hazırlaşırDigər ölkələr
22:22