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В Колумбии человеку с неизлечимой болезнью впервые позволят умереть от эвтаназии

В Колумбии человеку с неизлечимой болезнью впервые позволят умереть от эвтаназии 51-летняя женщина из Колумбии станет первым человеком, страдающим от неизлечимой болезни, которому будет позволено умереть с помощью эвтаназии.
Другие страны
10 октября 2021 г. 03:47
В Колумбии человеку с неизлечимой болезнью впервые позволят умереть от эвтаназии

51-летняя женщина из Колумбии станет первым человеком, страдающим от неизлечимой болезни, которому будет позволено умереть с помощью эвтаназии.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что Марта Сепульведа больна боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига, с ноября 2018 года. Два месяца назад получила разрешение на эвтаназию.

В течение нескольких месяцев после постановки диагноза болезнь ослабила ее мышцы. К 2020 году ее состояние ухудшилось до такой степени, что она подумывала умереть от эвтаназии - практики, официально признанной в южноамериканской стране с 1997 года, когда она была декриминализована. Правительство регулировало его в 2015 году.

Эвтаназия состоится в это воскресенье, 10 октября, в 7 утра по местном времени (16:00 по бакинскому).

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