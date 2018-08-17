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    В КНДР умер бывший министр обороны

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны КНДР, член Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхун скончался в возрасте 82 лет. 

    Как сообщает Report, об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

    В сообщении говорится, что он внёс большой вклад в развитие вооружённых сил КНДР.

    «Его заслуги перед партией и революцией, родиной и народом будут вечно прославлять в истории», — отмечает ЦТАК.

    Ким Ён Чхун в разные годы также был депутатом парламента КНДР, маршалом Корейской армии и главным советником министерства обороны Северной Кореи.

    Пост министра обороны страны он занимал с 2009 по 2012 годы.

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