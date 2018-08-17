В КНДР умер бывший министр обороны

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны КНДР, член Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхун скончался в возрасте 82 лет.

Как сообщает Report, об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

В сообщении говорится, что он внёс большой вклад в развитие вооружённых сил КНДР.

«Его заслуги перед партией и революцией, родиной и народом будут вечно прославлять в истории», — отмечает ЦТАК.

Ким Ён Чхун в разные годы также был депутатом парламента КНДР, маршалом Корейской армии и главным советником министерства обороны Северной Кореи.

Пост министра обороны страны он занимал с 2009 по 2012 годы.