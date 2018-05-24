В КНДР допустили отмену встречи Трампа и Ким Чен Ына

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) Северной Кореи Чхве Сон Хи заявила, что власти КНДР могут отменить встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как передает Report, об этом сообщает ЦТАК. «В случае, если США будут оскорблять наши добрые намерения и по-прежнему неразумно вести себя, я предложу высшему руководству пересмотреть саммит глав КНДР и США», — говорится в заявлении Чхве Сон Хи.

Данную реакцию у заместителя главы МИДа вызвало интервью вице-президента США Майка Пенса, в котором он заявил, что КНДР могут повторить ливийский сценарий, если не будут придерживаться полной денуклеаризации Корейского полуострова. По ее мнению, подобные заявления характеризуют Пенса как «политически глупого болвана».