В КНДР допустили отмену встречи Трампа и Ким Чен Ына

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) Северной Кореи Чхве Сон Хи заявила, что власти КНДР могут отменить встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Как передает Report, об этом сообщает ЦТАК. «В случае, если США будут оскорблять наши добрые намерения и по-прежнему неразумно вести себя, я предложу высшему руководству пересмотреть саммит глав КНДР и США», — говорится в заявлении Чхве Сон Хи.
Данную реакцию у заместителя главы МИДа вызвало интервью вице-президента США Майка Пенса, в котором он заявил, что КНДР могут повторить ливийский сценарий, если не будут придерживаться полной денуклеаризации Корейского полуострова. По ее мнению, подобные заявления характеризуют Пенса как «политически глупого болвана».
News DepartmentАвтор новости
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