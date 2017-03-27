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    В китайской провинции Юньнань произошло землетрясение

    Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала© Courtesy İmage

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник утром в провинции Юньнань на юго-западе КНР.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на китайский сейсмический центр.

    Подземные толчки были зафиксированы в 7.55 по местному времени в уезде Данби в Дали-Байском автономном округе. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 12 километров. Спустя некоторое время произошли еще несколько толчков меньшей сейсмичности.

    Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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