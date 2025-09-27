Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост

    • 27 сентября, 2025
    • 06:29
    Самый высокий в мире подвесной мост Хуацзян Гранд-Каньон откроют для движения в воскресенье, 28 сентября, в гористой юго-западной провинции Китая Гуйчжоу. Он пересекает Большой каньон Хуацзян и поспособствует сокращению времени в пути через ущелье с двух часов до нескольких минут.

    Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

    Гуйчжоу уже является домом для почти половины из 100 самых высоких мостов мира. Подчеркивается, что к 2030 году провинция может стать домом для более чем 1 тыс. мостов высотой свыше 100 м. На текущий момент из 50 самых высоких мостов в мире высотой более 300 м только три находятся за пределами Китая.

    Строительство данного моста заняло три года. Проект поднимается на высоту 625 м над рекой - это примерно та же высота, как и у Шанхайской башни, которая является самым высоким небоскребом материкового Китая, и на 60 м выше по сравнению с предыдущим рекордом - мостом Дуге, расположенным примерно в 200 км.

