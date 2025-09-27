Çinin Quycou əyalətində dünyanın ən hündür körpüsü açılacaq
- 27 sentyabr, 2025
- 06:48
Dünyanın ən yüksək asma körpüsü olan Huajianq Qrand Kanyon 28 sentyabr tarixində Çinin cənub-qərb dağlıq Quycou əyalətində açılacaq. O, Huajianq Böyük Kanyonunu keçir və yol məsafəsini iki saatdan bir neçə dəqiqəyə qədər azaltmağa kömək edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "South China Morning Post" (SCMP) qəzeti xəbər yayıb.
Quycou artıq dünyanın 100 ən yüksək körpüsünün, demək olar, yarısına ev sahibliyi edir. Vurğulanıb ki, 2030-cu ilə qədər əyalətdə 100 metrdən yüksək körpülərin sayı 1000-i keçə bilər. Hazırda 300 metrdən yüksək olan dünyanın 50 ən yüksək körpüsündən yalnız üçü Çindən kənarda yerləşir.
Bu körpünün tikintisi üç il çəkib. Layihə çay səthindən 625 metr yüksəkliyə qalxır - bu, Çin qitəsinin ən yüksək göydələni olan Şanxay qülləsi ilə təxminən eyni hündürlükdədir.