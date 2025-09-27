İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Çinin Quycou əyalətində dünyanın ən hündür körpüsü açılacaq

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2025
    • 06:48
    Çinin Quycou əyalətində dünyanın ən hündür körpüsü açılacaq

    Dünyanın ən yüksək asma körpüsü olan Huajianq Qrand Kanyon 28 sentyabr tarixində Çinin cənub-qərb dağlıq Quycou əyalətində açılacaq. O, Huajianq Böyük Kanyonunu keçir və yol məsafəsini iki saatdan bir neçə dəqiqəyə qədər azaltmağa kömək edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "South China Morning Post" (SCMP) qəzeti xəbər yayıb.

    Quycou artıq dünyanın 100 ən yüksək körpüsünün, demək olar, yarısına ev sahibliyi edir. Vurğulanıb ki, 2030-cu ilə qədər əyalətdə 100 metrdən yüksək körpülərin sayı 1000-i keçə bilər. Hazırda 300 metrdən yüksək olan dünyanın 50 ən yüksək körpüsündən yalnız üçü Çindən kənarda yerləşir.

    Bu körpünün tikintisi üç il çəkib. Layihə çay səthindən 625 metr yüksəkliyə qalxır - bu, Çin qitəsinin ən yüksək göydələni olan Şanxay qülləsi ilə təxminən eyni hündürlükdədir.

    Quycou körpü Asma körpü
    В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост

    Son xəbərlər

    07:18

    Si Cinpin Türkmənistanla münasibətləri dərinləşdirməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Region
    06:48

    Çinin Quycou əyalətində dünyanın ən hündür körpüsü açılacaq

    Digər ölkələr
    06:19

    Tramp administrasiyası 4 milyard dollarlıq xarici yardımı donduracaq

    Digər ölkələr
    05:45

    Çin "Fengyun-3H" meteoroloji peykini uğurla orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    05:19

    CNN: Tramp Ali Məhkəmədən vətəndaşlıqla bağlı qadağasının nəzərdən keçirilməsini xahiş edib

    Digər ölkələr
    04:39
    Foto

    BMT-də keçirilən iclasda Azərbaycanın milli bəyanatı səsləndirilib

    Xarici siyasət
    04:16

    "NBC News": ABŞ yaxın həftələrdə Venesuelada narkokartelləri vurmağa başlayacaq

    Digər ölkələr
    03:54

    Pentaqon "Sikorsky Aircraft" ilə 10,3 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    Digər ölkələr
    03:23

    Merts Almaniyanın artıq sülh şəraitində yaşamadığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti