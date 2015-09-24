​В Китае высокопоставленный чиновник исключен из партии за коррупцию

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Бывший заместитель Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Сяо Тянь исключен из рядов Коммунистической партии Китая (КПК).

Как сообщает Report, информацию об этом распространили зарубежные СМИ.

"Сяо Тянь подозревается в серьезном нарушении дисциплины и закона", - говорится в сообщении.

По информации, в ближайшее время материалы по его делу будут переданы в правоохранительные органы.

Отмечается, что Сяо Тянь исключен из партии за коррупцию.