​В Китае высокопоставленный чиновник исключен из партии за коррупцию

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Бывший заместитель Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Сяо Тянь исключен из рядов Коммунистической партии Китая (КПК).
Как сообщает Report, информацию об этом распространили зарубежные СМИ.
"Сяо Тянь подозревается в серьезном нарушении дисциплины и закона", - говорится в сообщении.
По информации, в ближайшее время материалы по его делу будут переданы в правоохранительные органы.
Отмечается, что Сяо Тянь исключен из партии за коррупцию.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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