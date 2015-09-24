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    ​В Китае высокопоставленный чиновник исключен из партии за коррупцию

    В ближайшее время материалы по его делу будут переданы в правоохранительные органы

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Бывший заместитель Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Сяо Тянь исключен из рядов Коммунистической партии Китая (КПК).

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили зарубежные СМИ.

    "Сяо Тянь подозревается в серьезном нарушении дисциплины и закона", - говорится в сообщении.

    По информации, в ближайшее время материалы по его делу будут переданы в правоохранительные органы.

    Отмечается, что Сяо Тянь исключен из партии за коррупцию.

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