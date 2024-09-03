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В Китае в ДТП у ворот школы погибли или пострадали минимум 10 детей

В Китае в ДТП у ворот школы погибли или пострадали минимум 10 детей Не менее 10 детей погибли или получили ранения в результате ДТП с участием автобуса возле школы в городе Тайань восточной провинции Шаньдун.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 07:50
В Китае в ДТП у ворот школы погибли или пострадали минимум 10 детей

Не менее 10 детей погибли или получили ранения в результате ДТП с участием автобуса возле школы в городе Тайань восточной провинции Шаньдун.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошел утром во вторник у ворот одной из местных школ в уезде Дунпин города Тайань. Сообщается, что рейсовый школьный автобус неожиданно наехал на учеников, которые по обочине шли в учебное заведение.

Точные данные о числе погибших или пострадавших агентство пока не приводит. Причины произошедшего не уточняются.

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Версия на азербайджанском языке Çində yol qəzasında azı 10 məktəbli ölüb və ya yaralanıb.

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