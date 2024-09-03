В Китае в ДТП у ворот школы погибли или пострадали минимум 10 детей

Не менее 10 детей погибли или получили ранения в результате ДТП с участием автобуса возле школы в городе Тайань восточной провинции Шаньдун.
Как передает Report, об этом сообщает агентство
Инцидент произошел утром во вторник у ворот одной из местных школ в уезде Дунпин города Тайань. Сообщается, что рейсовый школьный автобус неожиданно наехал на учеников, которые по обочине шли в учебное заведение.
Точные данные о числе погибших или пострадавших агентство пока не приводит. Причины произошедшего не уточняются.