В Китае усомнились в пользе ИИ для военных подлодок

Использование искусственного интеллекта в подводных лодках может снизить шансы экипажа на выживание на 5%.

Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на исследование, проведенное под руководством старшего инженера Китайского института исследований и разработок вертолетов Мэн Хао.

Ученые проанализировали усовершенствованную систему противолодочной борьбы (ПЛО). Ожидается, что технология позволит преследовать даже самые тихие подводные лодки благодаря интеллектуальному принятию решений в режиме реального времени. Согласно исследованию, применение ПЛО может привести к тому, что обнаружения и атаки сможет избежать только одна подлодка из 20.

"Поскольку мировые державы усиливают гонку за военное применение ИИ, исследование предполагает, что эпоха "невидимых" подводных лодок, долгое время являвшихся краеугольным камнем военно-морского сдерживания, может подойти к концу", - говорится в материале.

В августе шеф-редактор издания Defense One Ник Вейкман сообщил, что руководство сухопутных войск США хочет внедрить ИИ в системы управления воздушными операциями. По его данным, искусственный интеллект может помочь повысить устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, а также интегрировать применение беспилотников, внедрять автономные платформы в воздушное пространство.