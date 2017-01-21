В Китае разбился вертолет, три человека ранены

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Вертолет разбился в провинции Фуцзянь на востоке Китая.

Как передает Report, об этом сoобшил "Дунфанван".

По данным, пострадали три человека. Инцидент произошел недалеко от деревни Цзешань в район Цюаньган.

По словам очевидцев, они услышали взрыв, а потом увидели столб дыма. Район вокруг места крушения оцеплен, на место происшествия прибыли пожарные и спасатели.

Трое пострадавших доставлены в больницу. Отмечается, что крушение мог потерпеть военный вертолет, однако эта информация официально не подтверждается. Причины случившегося неизвестны.