В Китае разбился вертолет, три человека ранены

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Вертолет разбился в провинции Фуцзянь на востоке Китая.
Как передает Report, об этом сoобшил "Дунфанван".
По данным, пострадали три человека. Инцидент произошел недалеко от деревни Цзешань в район Цюаньган.
По словам очевидцев, они услышали взрыв, а потом увидели столб дыма. Район вокруг места крушения оцеплен, на место происшествия прибыли пожарные и спасатели.
Трое пострадавших доставлены в больницу. Отмечается, что крушение мог потерпеть военный вертолет, однако эта информация официально не подтверждается. Причины случившегося неизвестны.
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