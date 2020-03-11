​В Китае растет число жертв от коронавируса

Число жертв от нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 22 человека, количество заразившихся увеличилось на 24, выздоровели еще 1 578 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, число инфицированных в стране достигло 80,7 тыс. человек, из них выздоровели 61,4 тыс., умерли 3 158.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.