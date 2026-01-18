В Китае при взрыве на заводе двое погибли, пятеро пропали без вести

В результате взрыва на заводе в Автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая погибли два человека, пятеро пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили местные власти.

"Мощный взрыв произошел днем в воскресенье на листопрокатном заводе компании Baogang United Steel на западе города Баотоу", - говорится в сообщении.

По данным спасательных служб, 66 человек пострадали и были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия были направлены спасательные силы как из автономного района, так и из города. Причина взрыва устанавливается.