    В Китае при взрыве на заводе двое погибли, пятеро пропали без вести

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 19:10
    В Китае при взрыве на заводе двое погибли, пятеро пропали без вести

    В результате взрыва на заводе в Автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая погибли два человека, пятеро пропали без вести.

    Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили местные власти.

    "Мощный взрыв произошел днем в воскресенье на листопрокатном заводе компании Baogang United Steel на западе города Баотоу", - говорится в сообщении.

    По данным спасательных служб, 66 человек пострадали и были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

    На место происшествия были направлены спасательные силы как из автономного района, так и из города. Причина взрыва устанавливается.

    Çində zavodda baş verən partlayışda iki nəfər ölüb, 66 işçi yaralanıb

