В Китае при взрыве на заводе двое погибли, пятеро пропали без вести
Другие страны
- 18 января, 2026
- 19:10
В результате взрыва на заводе в Автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая погибли два человека, пятеро пропали без вести.
Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили местные власти.
"Мощный взрыв произошел днем в воскресенье на листопрокатном заводе компании Baogang United Steel на западе города Баотоу", - говорится в сообщении.
По данным спасательных служб, 66 человек пострадали и были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
На место происшествия были направлены спасательные силы как из автономного района, так и из города. Причина взрыва устанавливается.
