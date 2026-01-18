İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Çində zavodda baş verən partlayışda iki nəfər ölüb, 66 işçi yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 18 yanvar, 2026
    • 19:35
    Çində zavodda baş verən partlayışda iki nəfər ölüb, 66 işçi yaralanıb

    Çinin şimalındakı Daxili Monqolustan Muxtar Bölgəsindəki metallurgiya zavodunda baş verən partlayış nəticəsində iki nəfər ölüb, beş nəfər itkin düşüb.

    "Report"un "Sinxua" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bazar günü günortadan sonra Baotou şəhərinin qərbindəki "Baogang United Steel" şirkətinin fabrikində güclü partlayış baş verib. Xilasetmə xidmətlərinin məlumatına görə, yaralanan 66 işçi xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan üçünün vəziyyəti ağırdır.

    Həm muxtar bölgədən, həm də şəhərdən xilasetmə qrupları hadisə yerinə göndərilib. Partlayışın səbəbi araşdırılır.

    Çin Zavod partlayış
    В Китае при взрыве на заводе двое погибли, пятеро пропали без вести

    Son xəbərlər

    19:42

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç keçirilib

    Komanda
    19:35

    Çində zavodda baş verən partlayışda iki nəfər ölüb, 66 işçi yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:20

    Yaraqlılar Rakkanı atəşə tutub, ölənlər və yaralılar var

    Digər ölkələr
    19:06

    "Şəki"nin baş məşqçisi: "Heç bir planımızı gerçəkləşdirə bilmədik"

    Komanda
    18:56

    Zimbabvedə daşqınlar nəticəsində ən azı 74 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:37

    Almaniya hərbçiləri Qrenlandiyanı tərk edib

    Digər ölkələr
    18:25

    Bakıda ofisdən oğurluq edənlər saxlanılıb

    Hadisə
    18:19

    Makron və Əl Şaraa Suriyadakı gərginliyin artmasını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    18:05

    "Tottenhem" baş məşqçini vəzifəsindən azad edə bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti