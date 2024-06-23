В Китае при сходе оползня погибли восемь человек

Оползень сошел в воскресенье в сельской местности провинции Хунань в центральной части Китая, в результате погибли восемь человек.

Оползень сошел в воскресенье в сельской местности провинции Хунань в центральной части Китая, в результате погибли восемь человек.

Как передает Report , об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Оползень сошел в деревне Доуси Синьхуан-Дунского автономного уезда городского округа Хуайхуа в воскресенье около 4:30 (суббота 00:30 по бакинскому времени), в результате обрушились четыре жилых дома и восемь человек пропали без вести.

В ходе поисково-спасательной операции к вечеру воскресенья удалось обнаружить всех пропавших, никто из них не выжил, уточнил телеканал.

На месте стихийного бедствия продолжаются работы по ликвидации его последствий.