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В Китае обрушилось здание банка, под завалами остались люди

В Китае обрушилось здание банка, под завалами остались люди

Два строителя оказались под завалами утром в результате обрушения ремонтируемого здания, принадлежащего филиалу Аграрного коммерческого банка Китая в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР, передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа".

ЧП произошло в 06:00 по местному времени (02:00 по Баку) на территории зоны экономического развития города Байчэн.

Спасатели уже извлекли из-под обломков четырех человек. Все они отправлены в ближайшие больницы. Поиски еще двух строителей продолжаются, ведется следствие.

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