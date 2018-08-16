В Китае мост с туристами обрушился из-за селфи

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Из-за попытки туриста сделать селфи в живописном районе водохранилища Дунцзянху китайской провинции Хунань обрушился мост.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает South China Morning Post.

Турист заблокировал проход по мосту, образовалась пробка и в итоге десять человек упали в воду, четверо получили легкие травмы.

Местные власти расследуют причины обрушения. По предварительным данным, это произошло из-за того, что турист стоял на сварочном стыке, который был тоньше, чем другие части моста.