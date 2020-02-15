В Китае из-за коронавируса в карантин попали банкноты

Народный банк Китая (ЦБ) на фоне распространения коронавируса в стране принял ряд мер по повышению уровня безопасности тех, кто пользуется наличными средствами, выпустив на рынок около 600 миллиардов юаней новыми банкнотами, а использованные теперь поступают на дезинфекцию и на карантин от 7 до 14 дней.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.

"После начала вспышки заболевания мы стали уделять особое внимание безопасности и здоровью населения при использовании наличных денежных средств, а также приняли ряд мер. Прежде всего, убедились, что новые банкноты доступны населению. До 17 января этого года Народный банк Китая организовал распределение по всей стране почти 600 миллиардов юаней (около 85,8 миллиардов долларов) в новых банкнотах", - сообщил Фань Ифэй.