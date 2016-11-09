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    В Китае 49 человек осуждены за взрыв на химическом складе

    Они признаны виновными в совершении различных преступлений, приведших к взрывам на складе

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Суд северокитайского города Тяньцзинь приговорил к тюремному заключению 49 человек, ответственных за взрывы, произошедшие в прошлом году на складе с химическими веществами в городском порту.

    Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа.

    В числе осужденных 24 руководителя и сотрудника компании и 25 работников городской администрации. Они признаны виновными в совершении различных преступлений, приведших к взрывам на складе.

    165 человек погибли при взрывах, произошедших 12 августа 2015 года на складе компании «Жуйхай» в новом районе Биньхай Тяньцзиня.

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