В Китае 49 человек осуждены за взрыв на химическом складе

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Суд северокитайского города Тяньцзинь приговорил к тюремному заключению 49 человек, ответственных за взрывы, произошедшие в прошлом году на складе с химическими веществами в городском порту.

Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа.

В числе осужденных 24 руководителя и сотрудника компании и 25 работников городской администрации. Они признаны виновными в совершении различных преступлений, приведших к взрывам на складе.

165 человек погибли при взрывах, произошедших 12 августа 2015 года на складе компании «Жуйхай» в новом районе Биньхай Тяньцзиня.