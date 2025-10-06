В Китае 137 туристов оказались в ловушке в горах Цинхай, один человек погиб

Туристы оказались в ловушке в горах провинции Цинхай на северо-западе Китая, один человек погиб от переохлаждения, 137 были эвакуированы.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

Сообщается, что местные власти 5 октября получили сообщение, что многочисленные туристы оказались в ловушке после того, как зашли в район Лаохугоу Мэньюань-Хуэйского автономного уезда провинции Цинхай, который находится на высоте более 4 тыс. метров.

Район отличается сложным рельефом, непредсказуемой погодой и постоянными снегопадами, что затрудняет поисково-спасательные работы.

Местные власти задействовали более 300 спасателей и беспилотники для проведения комплексных поисковых работ.