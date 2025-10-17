В Кишиневском аэропорту в багаже пассажира обнаружили взрывчатое вещество

Взрывчатое вещество обнаружили в багаже одного из пассажиров в Кишиневском аэропорту.

Как передает Report, об этом сообщают молдавские СМИ со ссылкой на полицию.

"Все пассажиры и персонал эвакуированы, а на месте работают специалисты-взрывотехники МВД Молдовы", говорится в сообщении.