Kişineu aeroportunda sərnişinin baqajında partlayıcı maddə aşkarlanıb

    • 17 oktyabr, 2025
    • 11:54
    Moldovanın Kişineu hava limanında sərnişinlərdən birinin baqajında partlayıcı maddə aşkar edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Moldova KİV-ləri polisə istinadən məlumat yayıb.

    "Bütün sərnişinlər və personal təxliyə edilib, hadisə yerində Moldova Daxili İşlər Nazirliyinin partlayıcı maddələr üzrə mütəxəssisləri işləyir", - məlumatda deyilir.

    Moldova hava limanı
    В Кишиневском аэропорту в багаже пассажира обнаружили взрывчатое вещество

