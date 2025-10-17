Kişineu aeroportunda sərnişinin baqajında partlayıcı maddə aşkarlanıb
- 17 oktyabr, 2025
- 11:54
Moldovanın Kişineu hava limanında sərnişinlərdən birinin baqajında partlayıcı maddə aşkar edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Moldova KİV-ləri polisə istinadən məlumat yayıb.
"Bütün sərnişinlər və personal təxliyə edilib, hadisə yerində Moldova Daxili İşlər Nazirliyinin partlayıcı maddələr üzrə mütəxəssisləri işləyir", - məlumatda deyilir.
