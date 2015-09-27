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    В Кишиневе началось массовое шествие оппозиции

    Три колонны протестующих движутся к центру молдавской столицы

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Участники акции протеста в Кишиневе в воскресенье днем тремя колоннами движутся к центру молдавской столицы.

    Как передает корреспондент "Интерфакс", колоны манифестантов от партии социалистов движутся в центр со стороны Мемориала воинской славы "Вечность" и со стороны Академии Наук - по центральному проспекту имени Штефана чел Маре.

    В то же время, колонна "Нашей партии" движется со стороны кишиневского цирка.

    Все три колонны встретятся у палаточного городка, который две партии установили в пятницу перед зданием парламента.

    По оценкам полиции, в колоннах Партии социалистов - по 5-7 тысяч человек, в колонне "Нашей партии" - более десяти тысяч.

    Кроме того, люди приходят к парламенту, где состоится митинг протеста, и самостоятельно.

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