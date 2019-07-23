МВД Кыргызстана возбудило уголовное дело по факту беспорядков на границе с Таджикистаном

МВД Кыргызстана возбудило уголовное дело по факту беспорядков, произошедших на границе республики с Таджикистаном, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Вышеуказанный факт зарегистрирован в УВД Баткенского района, проводятся необходимые следственные мероприятия", - говорится в сообщении министерства.

"В настоящее время среди населения проводится усиленная разъяснительная работа. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная", - отмечает министерство.

В свою очередь Государственная пограничная служба Кыргызстана сообщает, что в результате столкновений погиб один человек, пострадали 20.

На данный момент столкновения прекратились, подразделения пограничников двух государств переведены на усиленный режим несения службы. Автотрасса Исфара (Таджикистан) - Ворух остается перекрытой. На месте ЧП находятся представители местных органов власти и правоохранительных органов двух государств, которые принимают меры по урегулированию конфликта.

Напомним, что накануне вечером на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном возник конфликт, причиной которому послужила установка флагштока жителями таджикского села Ворух на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока, в результате чего одна из сторон открыла стрельбу.