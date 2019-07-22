На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка

В результате перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана ранены пять человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявили в отделе по связям с общественностью Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Как уточняется, около 17.00 по местному времени произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского села Ворух на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Произошла словесная перепалка, в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего оружия.

"По предварительным данным, 5 человек получили ранения", - заявили в погранслужбе.По данным ведомства, на месте инцидента находятся пограничные подразделения Кыргызстана, представители двух стран проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации.