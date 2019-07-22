 Наверх

На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка

На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка

В результате перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана ранены пять человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявили  в отделе по связям с общественностью Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Как уточняется, около 17.00 по местному времени  произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского села Ворух на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Произошла словесная перепалка, в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего оружия.

"По предварительным данным, 5 человек получили ранения", - заявили в погранслужбе.По данным ведомства, на месте инцидента находятся пограничные подразделения Кыргызстана, представители двух стран проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации.
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!