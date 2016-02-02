В Киевской области введен режим ЧС из-за эпидемии гриппа

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Киевской области Украины введен режим чрезвычайной ситуации из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Согласно сообщениям, чрезвычайную ситуацию объявили из-за превышения порогового уровня заболеваемости в 1,5 раза в ряде районов области.

"Эпидемическая ситуация в Киевской области была объявлена как чрезвычайная. Всем районным администрациям и горисполкомам поручено минимизировать проведение любых культурно-массовых мероприятий, обеспечить лекарствами, дезинфицирующими средствами, реактивами местные больницы и лаборатории, а также выделить дополнительный автотранспорт для центров первичной медицинской помощи", — заявил замглавы администрации Лев Парцхаладзе.

По данным министерства здравоохранения Украины, число умерших от гриппа и его осложнений в Украине уже достигло 171 человека.