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В Киеве закроют детсады, школы и ограничат работу метро

В Киеве закроют детсады, школы и ограничат работу метро Такие ограничения вводятся в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом
Другие страны
31 марта 2021 г. 17:39
В Киеве закроют детсады, школы и ограничат работу метро

Власти Киева с 5 апреля прекращают работу детсадов и школ в городе из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, а в общественном транспорте вводятся спецпропуска. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня мэр столицы Виталий Кличко.

"С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детсады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будут работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры", - написал он в Facebook.

Кличко заявил, что руководители предприятий и учреждения должны отправить сотрудников на дистанционную работу или же предоставить им отпуск. "Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта. Продуктовые ярмарки мы прекращаем с 1 апреля", - добавил мэр.

Введенные ограничения будут действовать минимум до 16 апреля, уточнил он. "Медицинская система захлебывается. У нас много болеет и медиков", - пояснил Кличко.

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