В Киеве поврежден автожелезнодорожный мост через Днепр

В результате недавних ударов российской армии по Киеву зафиксировано попадание по автожелезнодорожному мосту через Днепр.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, объект получил повреждения и в настоящее время закрыт для движения транспорта.

Передвижение по мосту временно разрешено исключительно для пешеходов.

В связи со сложившейся ситуацией введены ограничения на использование еще двух мостов, пересекающих Днепр в черте украинской столицы.