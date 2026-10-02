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    В Киеве поврежден автожелезнодорожный мост через Днепр

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 12:40
    В Киеве поврежден автожелезнодорожный мост через Днепр

    В результате недавних ударов российской армии по Киеву зафиксировано попадание по автожелезнодорожному мосту через Днепр.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, объект получил повреждения и в настоящее время закрыт для движения транспорта.

    Передвижение по мосту временно разрешено исключительно для пешеходов.

    В связи со сложившейся ситуацией введены ограничения на использование еще двух мостов, пересекающих Днепр в черте украинской столицы.

    Автожелезнодорожный мост Киев (Украина) Российско-украинский конфликт
    Rusiya ordusu Kiyevə zərbə endirib, Dnepr çayı üzərindəki əsas körpülərdən biri vurulub
    MiniBoss
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