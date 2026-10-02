В Киеве поврежден автожелезнодорожный мост через Днепр
Другие страны
- 02 октября, 2026
- 12:40
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В результате недавних ударов российской армии по Киеву зафиксировано попадание по автожелезнодорожному мосту через Днепр.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, объект получил повреждения и в настоящее время закрыт для движения транспорта.
Передвижение по мосту временно разрешено исключительно для пешеходов.
В связи со сложившейся ситуацией введены ограничения на использование еще двух мостов, пересекающих Днепр в черте украинской столицы.
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