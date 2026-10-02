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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Rusiya ordusu Kiyevə zərbə endirib, Dnepr çayı üzərindəki əsas körpülərdən biri vurulub

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 12:00
    Rusiya ordusu Kiyevə zərbə endirib, Dnepr çayı üzərindəki əsas körpülərdən biri vurulub

    Rusiya ordusunun Ukraynanın paytaxtı Kiyevə endirdiyi zərbələr nəticəsində şəhəri iki hissəyə ayıran Dnepr çayı üzərindəki əsas körpülərdən olan Cənub körpüsü vurulub.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, zərbələr nəticəsində zədələnən körpü nəqliyyat üçün bağlanıb.

    3-4 kilometrlik körpü hazırda yalnız piyadalar üçün açıqdır. Bununla belə, Rusiya ordusunun körpünü tamamilə məhv etmək üçün yaxın günlərdə həmin istiqamətə ballistik raket zərbələri endirəcəyi barədə xəbərdarlıq edilib.

    Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Dneprin Kiyevdən keçən hissəsi üzərindəki digər iki körpüdən istifadəyə də məhdudiyyət qoyulub.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Kiyev Dnepr çayı
    В Киеве поврежден автожелезнодорожный мост через Днепр
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