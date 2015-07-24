В Киеве мужчина выстрелил по банку из миномета

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В центре Киева неизвестный обстрелял из миномета здание банка. Как передает Report со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Инцидент произошел на Вознесенском спуске в ночь на пятницу, 24 июля. Сообщается, что неизвестный мужчина, одетый во все черное, вышел из автомобиля "Таврия" и произвел выстрел из миномета по окну четвертого этажа здания "Укринбанка".

Спустя некоторое время на место взрыва прибыли патрульные машины. По предварительным данным, пострадавших нет. О величине причиненного ущерба не сообщается.

Это не первый подобный инцидент. В ночь на 2 апреля, взрыв произошел у входа в отделение банка в Соломенском районе Киева. Другой филиал банка был заминирован в Шевченковском районе, однако бомбу удалось обезвредить. В ночь на 22 июня в Киеве взрывы произошли у двух отделений Сбербанка России, в Подольском и Дарницком районах.