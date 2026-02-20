В Киеве и Ирпени сооружены укрытия для азербайджанских памятников на фоне авиаугроз

В столице Украины Киеве и городе Ирпень завершено укрытие памятников и культурных объектов, связанных с Азербайджаном, с целью их защиты от воздушных ударов России.

Руководитель департамента SOCAR Energy Ukraine Андрей Помилуйко сообщил восточноевропейскому бюро Report, что меры предприняты из-за участившихся атак на столицу Украины.

"В Киеве были укрыты памятники Гейдару Алиеву, Имадеддину Насими и Муслиму Магомаеву. Фонтан и памятник ковру в парке Гейдара Алиева также были взяты под защиту. Также нами был укрыт защитным покрытием памятник академику Зарифе Алиевой в городе Ирпень. Памятник укрыт огнестойким брезентом, мешками с песком, а также кевларовой тканью, используемой при производстве бронежилетов. Каркас изготовлен из бакелитовой фанеры. Он водонепроницаем и огнестойкий", - сообщил он.