    В Киев прибыл глава МИД Литвы

    • 19 сентября, 2025
    • 14:32
    Глава МИД Литвы Кястутис Будрис прибыл с визитом в Украину.

    Как сообщает Report об этом он написал в соцсети Х.

    "Несмотря на непрекращающуюся войну (с Россией - ред.), и смертоносные ночные атаки, украинский народ не отказываются от жизни - они работают, учатся, творят, восстанавливают. Их мужество защищает не только Украину, но и всю Европу", - написал он.

    Он подчеркнул, что Литва поддерживает Украину.

