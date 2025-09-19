В Киев прибыл глава МИД Литвы
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 14:32
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис прибыл с визитом в Украину.
Как сообщает Report об этом он написал в соцсети Х.
"Несмотря на непрекращающуюся войну (с Россией - ред.), и смертоносные ночные атаки, украинский народ не отказываются от жизни - они работают, учатся, творят, восстанавливают. Их мужество защищает не только Украину, но и всю Европу", - написал он.
Он подчеркнул, что Литва поддерживает Украину.
