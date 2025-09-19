İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Litvanın XİN başçısı Kiyevə gedib

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 14:52
    Litvanın XİN başçısı Kiyevə gedib

    Litvanın xarici işlər naziri Kyastutis Budris Ukraynaya səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Davam edən müharibəyə (Rusiya ilə - red.) və ölümcül hücumlara baxmayaraq, Ukrayna xalqı həyatdan imtina etmir - onlar işləyir, təhsil alır, bərpa edirlər. Onların cəsarəti təkcə Ukraynanı deyil, bütün Avropanı qoruyur", - o yazıb.

    K.Budris Litvanın Ukraynanı dəstəklədiyini vurğulayıb.

    Litva Ukrayna Kyastutis Budris
    В Киев прибыл глава МИД Литвы
    Lithuanian FM Budrys visits Ukraine, praises nation's resilience

    Son xəbərlər

    15:51

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    15:48

    Rumıniyada təlim-məşq toplanışı keçən "Neftçi" Vətənə qayıdıb

    Komanda
    15:46

    "Turan Tovuz"un futbolçusu: "100-cü oyunuma çatmağımla bağlı hədiyyə alanda şokda idim"

    Futbol
    15:46

    Gələn həftə Bakıda İƏT Əmək Mərkəzinin iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    15:45
    Foto

    Azərbaycan Çinin onlayn turizm platforması ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Turizm
    15:42

    ATƏT-in Gürcüstanın Dostları Qrupu ölkənin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyanat yayıb

    Region
    15:42

    Hicran Hüseynova: Bəzi qanunları insanların çoxu dərk etmir

    Milli Məclis
    15:41
    Foto

    Salyanda şəhidlərdən bəhs edən kitabın təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    15:40
    Foto

    Polis Akademiyasında antiterror əməliyyatlarının ikinci ildönümü yad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti