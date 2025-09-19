Litvanın XİN başçısı Kiyevə gedib
Digər ölkələr
- 19 sentyabr, 2025
- 14:52
Litvanın xarici işlər naziri Kyastutis Budris Ukraynaya səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Davam edən müharibəyə (Rusiya ilə - red.) və ölümcül hücumlara baxmayaraq, Ukrayna xalqı həyatdan imtina etmir - onlar işləyir, təhsil alır, bərpa edirlər. Onların cəsarəti təkcə Ukraynanı deyil, bütün Avropanı qoruyur", - o yazıb.
K.Budris Litvanın Ukraynanı dəstəklədiyini vurğulayıb.
