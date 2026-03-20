    2026/2027 mövsümündə Azərbaycan liqalarında istifadə olunacaq toplar müəyyənləşib - FOTO

    2026/2027 mövsümündə Peşəkar Futbol Liqasının bayrağı altında keçiriləcək liqalarda istifadə olunacaq toplar müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, qarşıdakı mövsümdə Azərbaycan Premyer Liqası və Əvəzedicilər Liqasında çıxış edəcək komandaların üzvləri "Adidas" şirkətinin istehsal etdiyi "Trionda" toplarından yararlanacaqlar.

    "Trionda" 2026-cı il dünya çempionatı üçün hazırlanmış müasir futbol topudur. Bu toplar xüsusi teksturalı səthə malikdirlər və bu, topun uçuş sabitliyini, fırlanmasını və nəm şəraitdə tutuşunu yaxşılaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Peşəkar Futbol Liqası ilə "Adidas" şirkəti arasında mövcud olan müqaviləyə əsasən, yüksək keyfiyyətə malik "Trionda" topları güzəştli şərtlər ilə əldə ediləcək.

    I Liqa oyunları 2025/26 mövsümündə olduğu kimi, "Fussballiebe" toplarından istifadə olunmaqla keçiriləcək. II Liqa komandalarının ixtiyarında ənənəvi olaraq "Adidas Tiro Pro" topları olacaq.

    15:19

    Dövlət qulluqçularının maaşlarının tənzimlənməsində məqsəd mürəkkəb sistemi sadələşdirməkdir - RƏY

    Daxili siyasət
    15:16

    2026/2027 mövsümündə Azərbaycan liqalarında istifadə olunacaq toplar müəyyənləşib - FOTO

    Futbol
    15:14

    Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 10 % artıb

    Energetika
    15:09

    İtaliya LNG tədarükündəki fasilələrə görə Azərbaycanla danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    15:01
    Foto

    Paytaxt sakinləri Novruz bayramını qeyd edirlər - FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    15:00

    Rusiya XİN İsrail səfirinə etirazını bildirib

    Digər ölkələr
    14:51

    Tibb ixtisasını bitirən çağırışçılar 1 il müddətinə zabit kimi orduda xidmət edə biləcək

    Hərbi
    14:49

    Media: SEPAH-ın Hərbi Kosmik Qüvvələrinin komandanı Mehdi Kureyşi öldürülüb

    Digər ölkələr
    14:39

    Əli Vəliyev paraüzgüçülük üzrə Dünya Seriyasında gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti