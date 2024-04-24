В Казахстане заявили, что ожидают вторую волну паводков на западе страны

Власти Казахстана прогнозируют, что на запад страны в ближайшее время может прийти вторая волна паводков.

Власти Казахстана прогнозируют, что на запад страны в ближайшее время может прийти вторая волна паводков.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам поездки премьер-министра Олжаса Бектенова в Атыраускую область.

В пресс-службе напомнили, что после пика паводков в Западно-Казахстанской области паводковый сток движется по руслу реки в сторону Атырауской области, впадая в Каспийское море. Так, за прошедшие сутки за счет поступления воды со стороны Западно-Казахстанской области в Атырау зафиксирован подъем уровня на 6 см. При этом общий подъем сначала паводков составил 227 см.

Глава правительства поручил нарастить силы для борьбы с паводками, в том числе оперативно обеспечить переброску военнослужащих и техники в Атыраускую область из регионов, где отмечается стабилизация паводковой ситуации.