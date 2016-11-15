В Казахстане презентовали банкноту с изображением Нурсултана Назарбаева

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сувенирная купюра с изображением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будет выпущена в республике ко Дню первого президента, который отмечается в стране 1 декабря, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ее презентовали на проходящей в Астане конференции Национального банка Казахстана "25 лет независимости Казахстана: национальная валюта".

"В ходе мероприятия председателем Нацбанка Казахстана Данияром Акишевым была презентована сувенирная 10-тысячная банкнота с изображением Нурсултана Назарбаева и монета, посвященные 25-летию независимости. В обращение банкнота в 10 тыс. тенге выйдет 1 декабря", - говорится в сообщении.