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В Казахстане шестеро горняков погибли на шахте из-за выброса метана

В Казахстане шестеро горняков погибли на шахте из-за выброса метана Шесть шахтеров погибли, двое пострадали в результате выброса метана на шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана.
Другие страны
7 ноября 2021 г. 09:37
В Казахстане шестеро горняков погибли на шахте из-за выброса метана

Шесть шахтеров погибли, двое пострадали в результате выброса метана на шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявили в пресс-службе МЧС республики.

"7 ноября в 09:30 (07:30 по бакинскому времени) в дежурно-диспетчерскую службу департамента по Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте Абайская в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метана, предположительно внутри находятся восемь работников", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, из них шесть человек погибли, двое травмированы.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda mədəndə qəza zamanı 6 şaxtaçı həlak olub, yaralılar var

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