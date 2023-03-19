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В Казахстане пройдут парламентские выборы

В Казахстане пройдут парламентские выборы В Казахстане в воскресенье пройдут выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента республики и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.
Другие страны
19 марта 2023 г. 04:20
В Казахстане пройдут парламентские выборы

В Казахстане в воскресенье пройдут выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента республики и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.

Как передает Report, Мажилис парламента восьмого созыва, в отличие от предыдущих, будет избираться по смешанной системе: 70% депутатов пройдут по партийным спискам, остальные 30% - по одномандатным округам. Всего предстоит избрать 98 депутатов мажилиса - 69 по партийным спискам и 29 по одномандатным округам.

Ранее выборы в палату проходили по пропорциональной системе: по партийным спискам. Наряду с этим в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех".

Все семь политических партий Казахстана представили списки своих кандидатов на выборы. Ранее Центризбирком сообщал, что в списки партий включен 281 кандидат: от демократической партии "Ак жол" - 54, от партии Amanat - 90, от народно-демократической патриотической партии "Ауыл" - 25, от партии зеленых "Байтак" - 18, от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) - 19, от Народной партии Казахстана (НПК) - 52, от партии Respublica - 23.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Qazaxıstanda parlament seçkiləri keçiriləcək

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