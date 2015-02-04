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    ​В Казахстане предлагают временно запретить импорт товаров из России

    Производственные предприятия Казахстана оказались в сложной ситуации из-за х российской продукции

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Ввести временный запрет на импорт товаров из России предлагают власти Павлодарской области Казахстана.

    Как передает Report со ссылкой на Tengrinews.kz, с таким предложением они обратились к первому заместителю премьер-министра Казахстана Бакытжану Сагинтаеву.

    Производственные предприятия Казахстана оказались в сложной ситуации из-за хлынувшей на рынок дешевой российской продукции.

    "Казахстанские поставщики сталкиваются с тем, что российские конкуренты могут предложить цену на 30-60% ниже наших цен по некоторым видам товаров. Это негативно сказывается на деятельности местных промышленных предприятий", — пояснил предложение о введении запрета на импорт товаров из России заместитель акима области Дуйсенбай Турганов.

    В качестве примера он привел Павлодарский картонно-рубероидный завод, оказавшийся под угрозой остановки деятельности. 

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