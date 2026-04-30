    В Казахстане открылся первый в стране крематорий

    В городе Алматы открыт первый в Казахстане крематорий.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Kazinform.

    В кремационном зале установлены две печи чешского производства, работающие при температуре 800–1000 градусов. Подготовка оборудования к процессу занимает около 35 часов.

    Крематорий располагает 12 морозильными камерами общей вместимостью 48 мест. Тело может храниться от одной недели до месяца в зависимости от пожеланий родственников.

    Агентство отмечает, что услуга кремации предоставляется только при наличии прижизненного согласия гражданина. После процедуры родственники могут забрать прах для последующего захоронения или временного хранения в учреждении.

    Развеивание праха законодательством Казахстана запрещено.

    Стоимость кремации составляет около 240 тыс. тенге ($520 - ред.). Однако этот вопрос, по словам представителей учреждения, еще находится на стадии юридического уточнения.

