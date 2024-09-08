В Казахстане более 140 школьников получили пищевое отравление

В Мангистауской области Казахстана в результате массового пищевого отравления пострадал 141 человек.

В Мангистауской области Казахстана в результате массового пищевого отравления пострадал 141 человек.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Управление здравоохранения области.

Отмечается, что с вечера 6 сентября ученики школы №8 Мунайлинского района начали жаловаться на боли в животе и повышение температуры тела.

"В регионе создан специальный штаб. Сейчас лечение в поликлинике получают 82 человека, 43 – находятся на домашнем контроле, 16 детей – в больнице. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Причины отравления выясняются.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что на место ЧП направлены 12 бригад областной станции скорой и неотложной медпомощи, а также 5 бригад Мунайлинской центральной районной больницы.