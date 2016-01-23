​В канадской школе произошла стрельба, есть погибшие

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В канадском городе Ла Лош в провинции Саскачеван произошла стрельба в местной школе.

Как передает Report, об этом сообщает издание Saskatoon StarPhoenix со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, в результате стрельбы погибли по меньшей мере два человека.

Медсестра одной из местных больниц подтвердила CBC, что в медучреждение поступили пострадавшие с огнестрельными ранениями. Количество раненных не уточняется.

На сайте школы в Facebook сообщается, что сейчас в ее здании объявлено чрезвычайное положение. В сообщении отмечается, что пока не будет установлено, что именно произошло, здание школы будет закрыто на вход и выход. На странице школы в соцсети также советуют не приближаться к зданию.

Как сообщает CTV Saskatoon со ссылкой на начальника пожарной службы, после стрельбы был задержан мальчик с пистолетом. Сейчас, по его словам, он находится под стражей.