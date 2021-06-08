О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Канаде водитель намеренно сбил семью мусульман

В Канаде водитель намеренно сбил семью мусульман Мужчина намеренно влетел на автомобиле в семью мусульман в городе Лондон канадской провинции Онтарио.
Другие страны
8 июня 2021 г. 02:23
В Канаде водитель намеренно сбил семью мусульман

Мужчина намеренно влетел на автомобиле в семью мусульман в городе Лондон канадской провинции Онтарио.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в результате инцидента погибли четыре человека.

По информации правоохранителей, в семью из пяти человек влетел автомобиль. Один человек погиб на месте, еще трое скончались в больнице. Выжить удалось только девятилетнему ребенку - он получил серьезные ранения, однако они не угрожают его жизни.

"Мы считаем, что это было преднамеренное действие, атака на жертв произошла из-за того, что они мусульмане", - рассказал глава полиции города.

В заявлении мэра, которое опубликовано в Twitter, сообщается, что в городе случилось "массовое убийство, направленное против мусульман, против жителей Лондона и вызванное неописуемой ненавистью".

Глава города подчеркнул, что провел встречу с представителями мусульманской общины и выразил им соболезнования. Также он заверил, что они могут чувствовать себя в городе в безопасности.

Подозреваемый вскоре был задержан после того, как полиция прибыла на место происшествия. Преступником оказался 20-летний мужчина, сейчас он находится под стражей. Полиция ведет расследование трагедии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanada sakini qəsdən avtomobillə müsəlmanları vuraraq öldürüb

Самое читаемое

Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
4 июня 2021 г. 17:30
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
5 июня 2021 г. 12:50
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
5 июня 2021 г. 19:08
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:05
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
2 июня 2021 г. 18:35
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
5 июня 2021 г. 14:50
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi