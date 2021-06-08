В Канаде водитель намеренно сбил семью мусульман

Мужчина намеренно влетел на автомобиле в семью мусульман в городе Лондон канадской провинции Онтарио.

Мужчина намеренно влетел на автомобиле в семью мусульман в городе Лондон канадской провинции Онтарио.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в результате инцидента погибли четыре человека.

По информации правоохранителей, в семью из пяти человек влетел автомобиль. Один человек погиб на месте, еще трое скончались в больнице. Выжить удалось только девятилетнему ребенку - он получил серьезные ранения, однако они не угрожают его жизни.

"Мы считаем, что это было преднамеренное действие, атака на жертв произошла из-за того, что они мусульмане", - рассказал глава полиции города.

В заявлении мэра, которое опубликовано в Twitter, сообщается, что в городе случилось "массовое убийство, направленное против мусульман, против жителей Лондона и вызванное неописуемой ненавистью".

Глава города подчеркнул, что провел встречу с представителями мусульманской общины и выразил им соболезнования. Также он заверил, что они могут чувствовать себя в городе в безопасности.

Подозреваемый вскоре был задержан после того, как полиция прибыла на место происшествия. Преступником оказался 20-летний мужчина, сейчас он находится под стражей. Полиция ведет расследование трагедии.