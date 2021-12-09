О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Канаде школьник напал с острым предметом на учителя

В Канаде школьник напал с острым предметом на учителя Полиция Монреаля (провинция Квебек) задержала ученика одной из школ после того, как он напал на учителя и ранил его неустановленным острым предметом.
Другие страны
9 декабря 2021 г. 21:15
В Канаде школьник напал с острым предметом на учителя

Полиция Монреаля (провинция Квебек) задержала ученика одной из школ после того, как он напал на учителя и ранил его неустановленным острым предметом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел во время занятий. Пострадавший 40-летний мужчина получил резаные раны верхней части тела, он был доставлен в больницу, но его жизнь вне опасности. 16-летний школьник был задержан полицейским спецназом недалеко от учебного заведения. С ним работают следователи.

Мотивы нападения устанавливаются. Других подробностей пока не сообщается.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Kanadada məktəbdə insident baş verib, xəsarət alan var

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе
9 декабря 2021 г. 18:16
Генпрокуратура: На освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли 36 человек
Генпрокуратура: На освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли 36 человек
9 декабря 2021 г. 14:19
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
9 декабря 2021 г. 09:35
Спецпредставитель президента: Агдам станет 4-м по численности населения городом
Спецпредставитель президента: Агдам станет 4-м по численности населения городом
9 декабря 2021 г. 03:40
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
8 декабря 2021 г. 17:06
В Азербайджане изменяется бюджетное правило
В Азербайджане изменяется бюджетное правило
8 декабря 2021 г. 12:13
МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда
МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда
7 декабря 2021 г. 21:17
МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная
МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная
7 декабря 2021 г. 20:13
МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства
МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства
7 декабря 2021 г. 19:48
На азербайджано-иранской границе произошла стрельба, есть погибший
На азербайджано-иранской границе произошла стрельба, есть погибший
7 декабря 2021 г. 18:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi