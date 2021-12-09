В Канаде школьник напал с острым предметом на учителя

Полиция Монреаля (провинция Квебек) задержала ученика одной из школ после того, как он напал на учителя и ранил его неустановленным острым предметом.

Полиция Монреаля (провинция Квебек) задержала ученика одной из школ после того, как он напал на учителя и ранил его неустановленным острым предметом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел во время занятий. Пострадавший 40-летний мужчина получил резаные раны верхней части тела, он был доставлен в больницу, но его жизнь вне опасности. 16-летний школьник был задержан полицейским спецназом недалеко от учебного заведения. С ним работают следователи.

Мотивы нападения устанавливаются. Других подробностей пока не сообщается.